El tiktoker GabeNotBabe muere a los 19 años en un accidente

Gabe se hizo más popular en las redes durante el confinamiento por el coronavirus en 2020, llegando a tener hasta más de 1,5 millones de seguidores de todo el mundo que no se perdían un vídeo del joven.

El también influencer Ricky Flores, amigo personal de Gabe ha publicado un mensaje honrando la memoria de su colega: “Las palabras no me valen para explicar cómo me siento ahora mismo”.