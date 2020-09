El concejal valenciano pide disculpas por su 'playback' en inglés: "No fue la decisión más adecuada"

El concejal de Innovación en el Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, ha pedido este viernes disculpas por su 'playback' en inglés para presentar a la ciudad como candidata a Capital Europea de la Innovación y ha considerado que hacerlo "no fue la decisión más adecuada ". Ha explicado que optó por llevar a cabo su intervención con un traductor simultáneo "con la intención de que el mensaje a transmitir llegase de la manera más clara posible".

"La decisión que tomé ayer de realizar mi intervención con un traductor fue con la intención de que el mensaje a transmitir llegase de la manera más clara posible, pero visto con distancia me he dado cuenta de que no fue la más adecuada", ha expuesto Galiana en un mensaje remitido a los medios de comunicación tras la polémica y críticas surgidas por ese acto.