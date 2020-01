La Generalitat acusa a la planta química de no haber seguido el protocolo y provocar el caos

Protección Civil y la Generalitat acusan a los responsables de la empresa de la planta química de Tarragona que sufrió ayer una grave explosión , de no haber seguido los protocolos de información tras la explosión, lo que provocó una gran incertidumbre a la hora de evaluar la situación en los primeros momentos, algo que sus directivos ya ha negado.

Se le ha abierto un expediente a la empresa para aclarar lo sucedido porque Protección Civil admite que hubo confusión en un primer momento, ya que no tenían ningún tipo de información de lo que estaba pasando en la planta. Pidieron a los vecinos que se confinaran en casa como medida de prevención. Mientras tanto, los responsables de la empresa decidieron no hacer sonar las sirenas porque consideraron que no había riesgo tóxico.