¿Qué fue de la otra niña más guapa del mundo Thylane Blondeau? Pues sí, triunfa y sigue siendo guapa

Tiene más de dos millones de seguidores en Instagram y aunque ya no posee el trono de niña más guapa del mundo sí parece ser la esperanza del futuro del cine francés y una estrella entre las marcas.

No le ha ido mal a la que fue la niña más guapa, siempre rodeada de polémica A los siete tuvo su primera sesión de fotos profesional; a los diez causó un escándalo apareciendo como una sugerente Lolita en las páginas de “Vogue” y despertó las reticencias de que los niños posaran con rasgos evidentes de sexualidad en las fotos de moda. A los trece ya tenía portadas en las revistas más prestigiosas incluida Vogue. A los 15 firmó con la que está considerada la mejor agencia de modelos del mundo, IMG Models , de la que salieron nada menos que Gisele Bündchen, Cara Delevingne, Bella Hadid y Cameron Dallas.

Su vida ahora rozando la mayoría de edad se encuentra repartida entre St Tropez y Los Angeles y su fortuna se calcula en varios millones de dólares. Una de sus armas es no conceder entrevistas personales (solo promociona marcas) y conservar el misterio pese a haber estado ante los focos desde su más tierna infancia. No en vano es hija de Thylane es hija del exfutbolista francés Patrick Blondeau y la diseñadora Veronika Loubry. Pero a ella no le importa. Sabe que va a la alfombra de Cannes y acapara focos. Veremos si Anastasia Kniázeva sigue sus pasos.Por de pronto Thylane ha perdido el trono de la niña más guapa del mundo, pero ahora quiere ocupar otro, al menos es lo que se dice en Francia: la estrella de cine galo del futuro. Pisar alfombras rojas sabe. Y mientras, Anastasia debuta en el cole.