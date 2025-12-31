El futbolista tuvo que ser intervenido inmediatamente tras detectar que un alto porcentaje de su corazón no funcionaba correctamente

El exfutbolista brasileño, embajador del Real Madrid, ha sido operado en un hospital de Sao Paulo, en su país natal

Roberto Carlos, mítico exfutbolista brasileño, exjugador y leyenda del Real Madrid y la ‘canarinha’, ha tenido que ser ingresado e intervenido de urgencia en un hospital de Sao Paulo, Brasil, debido a un problema de corazón.

El exjugador, que se encontraba de vacaciones en su país natal, había acudido al centro médico para someterse precisamente a una prueba en una pierna por un pequeño trombo. Fue entonces cuando le hicieron una resonancia chequeando todo su cuerpo, descubriendo a través de ello su problema cardiaco.

Roberto Carlos, intervenido de urgencia por un problema de corazón

Inmediatamente después de hallar su patología, los facultativos procedieron a su ingreso y su intervención de urgencia. Tanto fue así que la operación que le efectuaron, que debía durar 40 minutos, se prolongó hasta casi las tres horas por un problema con la propia cirugía, según informa el diario AS.

Pese a ello, y tras ponerle un catéter, todo salió bien y Roberto Carlos estaría fuera de peligro, aunque continúa bajo vigilancia ante la evolución de su situación médica.

El legendario lateral izquierdo estará ahora al menos 48 horas bajo observación. “Ahora ya estoy bien”, habría confirmado el propio brasileño al diario AS.

La noticia, que ha alertado al mundo del fútbol, ha sacudido también a las redes sociales, desde donde múltiples usuarios de todo el mundo que se han hecho eco trasladando fuerza al exjugador, intervenido después de que se detectase que un alto porcentaje de su corazón no estaba funcionando correctamente.

De Brasil a España, pasando por distintos rincones del mundo, numerosos aficionados que recuerdan con cariño su trayectoria futbolística, a la que sigue ligado ahora como embajador del Real Madrid, le han deseado una rápida recuperación.