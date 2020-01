El pin del que realmente deben preocuparse los padres y no es el de Vox

El "nuevo porno"

No hay nada más fácil para un 'nativo digital' que saltarse la valla parental construída por un 'inmigrante tecnológico', como se conoce a los padres y educadores que suelen mirar al mundo digital no como algo suyo sino como un mundo nuevo por explorar y al que no tienen más remedio que sumarse para no perder el tren que han cogido sus propios hijos.