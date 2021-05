"Voy a estar bien, donde siempre he querido", la despedida de Tomás Gimeno y el mensaje de Beatriz, "las traerá"

"Voy a estar bien, voy a estar donde siempre he querido". Es el mensaje de Tomás a su pareja antes de desaparecer con su hijas Olivia y Anna. Hoy, su madre, ha vuelto a mostrar imágenes de las pequeñas en un intento desesperado de que puedan ser encontradas, aunque mantiene la idea de que su padre no las ha echo daño y apuesta porque se las ha llevado cumpliendo la amenaza de que no las iba a ver más, contrariado por su relación con un hombre más mayor que él no aceptaba y al que incluso presuntamente agredió en un encuentro en la calle. La madre de las niñas ya ha escrito una carta a Tomás Gimeno en el que le pide que "desista y no les haga sufrir, porque ellas no tienen culpa de nada y estarán deseando verla desesperadamente y en la que también ha dado las gracias por la difusión de los medios a su caso, que ya se ha vuelto internacional, y al apoyo de la gente, incluidos los famosos.