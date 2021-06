Los investigadores creen que la botella de buceo pudo usarse para lastrar y Beatriz que es todo un plan de Tomás Gimeno

El hallazgo de la botella de buceo y de una funda nórdica, que la familia del padre ya ha identificado, dan un giro a la investigación en el caso de las niñas desaparecidas de Tenerife. No porque los investigadores no hayan pensado siempre que en el fondo del mar estaban las claves sino que después de confirmar que los objetos encontrados pertenecen a Tomás Gimeno (la botella lleva grabado su número de identificación), la hipótesis de que Tomás la utilizara para lastrar los cuerpos de las niñas aumento. Las pistas encontradas han aparecido a más de 1.000 metros de profundidad en el punto donde se pierde la señal del móvil de Tomás Gimeno y donde estuvo dos veces antes de que se le perdiera la pista indican que pudo usar la botella para lastrar. No hay que olvidar que faltan por encontrarse el cinturón de plomos y el ancla.