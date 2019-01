Ojo padres: los niños no deben tener móvil propio hasta los 14 años

Hasta los seis años lo más recomendable es que los pequeños no tengan contacto con el móvil y hasta los 14 (pese a que sea un buen regalo de Comunión) tampoco deberían tener uno propio. Dirán los padres que la presión social les impide cumplir estas recomendaciones, pero los expertos son claros: la adicción al móvil desde la infancia afecta a la atención, al desarrollo psicomotriz y a las relaciones sociales. Y eso luego se paga.

¿Sabías que Bill Gates y Steve Jobs prohibieron a sus hijos tener móviles a edades tempranas? Sí, en ellos se cumplía el dicho de "en casa de herrero cuchillo de palo". Lo hacían porque sabían sus efectos. El neuropsicólogo Álvaro Bilbao, autor del exitoso El cerebro del niño explicado a los padres , desmonta los mitos tecnológicos y pone negro sobre blanco la realidad del enganche a los móviles, que no es cosa solo de los más pequeños de la casa.

Otro mito que Alvaro derrumba es el que señala que gracias a las nuevas tecnologías y a las tablas y los móviles los niños son capaces de aprender con más facilidad. "No es así. Ni siquiera los vídeos de Disney que los padres compran sirven realmente para eso, según los estudios realizados al respecto. Es más útil jugar con los niños y ayudarles a aprender que sentarles delante de la televisión a ver vídeos", señala Alvaro, que también critica en los padres de hoy "la sobreprotección y la angustia" ante la realidad de que los niños se aburran. "El aburrimiento es creativo, así como los juegos de toda la vida. Los padres juegan cada vez menos con sus hijos porque llegan cansados del trabajo y lo que sí han demostrado los estudios es que lo que más necesitan los menores son abrazos y besos".

Los mitos que hay que romper

Muchos padres defienden que los niños deben de familiarizarse con el uso de la tecnología a la mayor brevedad posible, ya que el uso y manejo de los dispositivos electrónicos es una habilidad esencial en la actualidad. Sin embargo, los dispositivos tecnológicos están diseñados para ser altamente intuitivos por lo que no se requiere de un gran conocimiento o experiencia para aprender a utilizarlos. Y a edades tempranas pueden ser contraproducentes. "No hay transferencia de lo aprendido en el mundo digital al mundo real ", defiende Bilbao que pone un ejemplo contundente. ¿Es mejor jugador Messi o el mejor jugador de consola?.

Otro mito es asociar la tecnología a una mayor felicidad del menor. "No podemos asociar la tecnología a la felicidad por razones neurológicas. Cada vez que un niño o un adulto ve una imagen nueva en Instagram, recibe un WhatsApp de su grupo de amigos, ve un anuncio de rebajas en su tienda favorita lo que ocurre es que a nivel cerebral se activa el sistema dopaminérgico, que se encarga de segregar la hormona dopamina, la causante de las sensaciones placenteras y la sensación de relajación. No obstante, no debemos confundir esa pequeña sensación de placer con la felicidad. Sin embargo, cuando los niños realizan actividades significativas como aprender a sumar, aprender a poner y quitar la mesa u a ordenar su cuarto, se activa el sistema serotoninérgico que produce una sensación de satisfacción y está más ligada con la felicidad", sentencia.