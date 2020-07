Los hermanos de Antonio Anglés, acusado en el caso Alcàsser, niegan haber extorsionado a un socio

Unos tres o cuatro días antes, ambos habían “pactado” que la víctima le hiciera una cesión de poderes de un negocio que compartían, de una gasolinera, porque no estaba encargando. “El no se encargaba de nada, pasaba de todo. Así que fuimos a firmar la cesión de poderes para que yo me encargara y él no se negó. Dijo que sí sin ningún problema”, ha manifestado.