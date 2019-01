Natasia Urbano protagonizó icónicas portadas de revistas y campañas publicitarias junto a algunos de los rostros más aclamados del mundo de la moda. Trabajó para una de las agencias más prestigiosas y para firmas como Yves Saint Laurent y Revlon. En la actualidad, a sus 57 años, ha sido desahuciada tres veces y se ve obligada a elegir entre pagar la luz, el agua o comer. Las calles de Barcelona, la ciudad en la que nació, han sustituido a las grandes pasarelas de Nueva York: "El dinero nunca ha sido mi objetivo en la vida, y cuando lo he tenido he sido generosa. Y ahora estoy así".

Aquellos fueron los años dorados de una joven que, tras apostar por su carrera, obtuvo varios años de riqueza, ya que, según afirma, llegaba a cobrar hasta "un millón de dólares al año por 20 días de trabajo". Su prioridad nunca fue esa, a pesar de que tanto banqueros como asesores le aseguraban una vida sin preocupaciones económicas: "El dinero nunca ha sido mi objetivo en la vida, y cuando lo he tenido he sido generosa. Y ahora estoy así".

A pesar de lo que ella sentía, su marido, a quien culpa de la evaporación de su dinero, "no la quería". Su vida dio un giro inesperado y, en pocos años, se vio sin nada y al cargo de dos hijos: "No sé cómo ha podido pasar todo esto, igual he firmado cosas, documentos, pero yo no recuerdo haber firmado nada".