El Influencer en diferentes redes sociales recibe habitualmente insultos

Este jueves fue agredido por varios menores que fueron a buscarlo para pegarle

Avisó a la Guardia Civil de Fortuna, pero ni siquiera acudió al lugar

Hugo Martínez Moreno es de Fortuna, un pueblo de Murcia, donde ser homosexual, gay, bisexual o trisexual no está bien visto. "Aquí estamos en la prehistoria, nos dicen enfermos, pero la enfermedad la tienen ellos", cuenta este joven de 18 años que este jueves ha recibido, además de los insultos habituales por la calle, amenazas de muerte y de paliza.

El incidente del que todavía no se ha recuperado ocurrió ayer cuando fue a casa de su abuela y su tía en Fortuna y otro joven de unos 15 años al que solo conoce "de vista", que también lo ha insultado en redes sociales llamándolo "maricón de mierda", llegó a la puerta de su familia donde lo amenazó de muerte. La sobrina de siete años recibió el mensaje del acosador: "Dile que baje, que lo voy a matar y le voy a romper el móvil”.

"No he podido pegar ojo en toda la noche", nos ha contado Hugo, que se siente indefenso ante las amenazas y el acoso. "Lo peor es que cuando llamé a la Guardia Civil no vinieron. Este es un pueblo muy pequeño y como se conocen todos cuando llamas a la Guardia Civil no vienen. Yo quería que vinieran a hablar con los padres del que me agredió, pero me dijeron que tenía que hacer la denuncia en el Cuartel." Y el cuartel está cerrado.

El acoso en la calle no es nuevo para Hugo. "Desde hace una temporada, niñatos de 15 y 16 años que saben que no les va a pasar nada, se te encaran, se burlan de ti y te gritan por la calle maricón, pero ahora ya ha llegado a intentar pegarme".

Del acoso virtual al mundo real

Hugo, que trabaja como fotógrafo y es colaborador de algunos medios, desde hace tres años mantiene una cuenta como 'Influencer' en diferentes redes sociales, donde los mismos de siempre lo siguen para seguir insultándolo y acosándolo por su condición sexual.

Cada vez que me lo cruzo por la calle empieza a decirme cosas, y yo paso. Lo peor de todo es que si les respondo vienen después en pandilla a por uno

Él y sus amigos han optado por pasear en otros pueblos, porque en Fortuna resulta imposible, ante los insultos que les gritan por las calles, pero el acoso sigue en las redes. Hugo Moreno nos ha contado que este que ha ido a amenazarlo a la puerta también lo ha insultado en Instagram, un espacio donde muchas personas homosexuales o bisexuales se dan ánimos ante las agresiones que sufren en diferentes pueblos de Murcia.

"Sin decirle nada, no sabía ni cómo se llamaba me mandó un mensaje insultándome y lo bloqueé. Tiene 15 o 16 años, me dice. Sin embargo parece que la intolerancia en Fortuna está generalizada, según nos cuenta Hugo Martínez: "Me da miedo salir en mi pueblo, sales por el pueblo y todo el mundo empieza a decirte cosas. Si salgo voy con algún amigo o familiar, pero no salgo ni a comprar". Cada vez que me lo cruzo por la calle empieza a decirme cosas, y yo paso. Lo peor de todo es que si les respondo vienen después en pandilla a por uno".

¿Murcia, territorio homófobo?

Hace unos días, conocíamos el caso del niño de 11 años al que un grupo le fracturó la nariz al grito de maricón. Más recientemente una pareja de hombres fue golpeada en una zona de copas por darse un beso. ¿Es Murcia una comunidad intolerante?

"Aquí la gente parece que vive e la prehistoria, nos dice Hugo, nos dicen enfermos, pero la enfermedad la tienen ellos".

Desde el colectivo murciano por los derechos LGTBI 'No te prives' nos hablan de un abandono de las políticas por la diversidad en una comunidad en la que la "legislación que hay no se está cumpliendo y las herramientas de protección a personas homosexuales no se pueden poner en marcha por falta de recursos. Falta formación en la Guardia Civil, pero el observatorio lleva sin dotación económica más de tres años. La ley de igualdad es de 2016".

A la pregunta de cuántas agresiones de odio por su condición sexual ocurren en Murcia no pueden darnos una cifra oficial.

"No tenemos datos, los que tenemos son de informaciones cercanas, casos que nos llegan, pero no del Observatorio LGTBi, aseguran desde el colectivo no te prives", que se ofrecen para darle asesoramiento legal a Hugo y acompañarlo en las acciones que decida emprender.