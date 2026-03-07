Las labores de búsqueda se han complicado por las grandes cantidades de agua que bajan por el río por las últimas lluvias

Continúa la búsqueda de la mujer de 56 años desaparecida tras caer al río Silvestre de Asturias: su hija dio la voz de alarma a Emergencias

Compartir







San Martín del Rey AurelioLa búsqueda de María Teresa continúa en San Martín del Rey Aurelio, Asturias. Se trata de una mujer de 56 años desaparecida al caer al río al intentar coger agua con un caldero. Según informa Noemí Bautista, se ha suspendido ya el operativo de hoy por la ausencia de luz.

Mañana a primera hora de la mañana se reanudará la búsqueda. El operativo de búsqueda que coordina el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) no se está enfocando solo en el río Silvestre donde se cayó sino también en el Nalón, que es donde desemboca y que es mucho más grande. Las labores de búsqueda se han complicado por las grandes cantidades de agua que bajan por el río por las últimas lluvias.

PUEDE INTERESARTE Buscan a una mujer de 56 años que se cayó a un río en Asturias

La mujer se cayó al río alrededor de las 19:40 horas el viernes

Las labores de rastreo, en las que hoy han participado medio centenar de efectivos, han finalizado sin éxito sobre las 18:30 horas. Los efectivos han peinado las zonas de La Piñera, en la Hueria de Carrocera, el río Silvestre hasta su entronque con el río Nalón y desde ese punto hasta la localidad de Lada, en la zona central de la comunidad.

El 112 Asturias recibió ayer, sobre las 19:40 horas, un aviso por parte de una mujer cuya madre se había caído al río, en la zona de La Huerta, localidad ubicada en parte central de Asturias, y le había perdido de vista.

PUEDE INTERESARTE Continúa la búsqueda de la mujer de 56 años desaparecida tras caer al río Silvestre de Asturias: su hija dio la voz de alarma a Emergencias

En el operativo participarán efectivos de bomberos, la Unidad Canina, la Unidad de Drones, el Grupo de Rescate y el Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias de Salvamento y Búsqueda de Cruz Roja.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por parte de la Guardia Civil, se movilizarán patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y componentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas.