"No esperamos que haya una epidemia psicológica después del coronavirus, la gente saldrá adelante"

"La gente afrontará esto con realismo y saldrá adelante"

Aunque reconoce que los casos de ansiedad o depresión “han aumentado”, Muñiz subraya que, a este respecto, hay que “animar a la gente”: “Los profesionales no esperan una pandemia psicológica después del coronavirus. La gente afrontará esto con realismo y saldrá adelante. No me cabe duda”, ha recalcado.