Crueldad en la Red: de incitar a un anciano a esnifar cocaína a dar galletas con pasta de dientes a un indigente

No obstante, lo cierto, desgraciadamente, es que no es la primera vez que vemos un suceso de este tipo; escenas en las que ciertos individuos usan Internet para alardear de sus 'bromas' sin ninguna gracia. En Orense, Galicia, otro joven no dudó en agredir a un toxicómano dándole un salvaje puñetazo que acabó derribando a su víctima, que se dio de bruces contra el suelo.