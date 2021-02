Un vigilante fuera de servicio evita que tres jóvenes quemen vivo a un sintecho en Barcelona

La víctima ya ha interpuesto una denuncia

"El de la puerta ha dicho: ¡Para, para! Y ellos se han marchado. Me han echado gasolina. Yo solo he dormido aquí. Yo no me he metido con nadie, porque yo duermo en la calle. A la 1 de la noche hay ladrones que vienen a robarme la mochila", ha señalado el hombre afectado.