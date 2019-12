Juguete tecnológico frente al tradicional: Cuál es mejor para tu hijo

Juguete tradicional vs. juguete tecnológico . Los expertos en juguetes –que no son solo los niños- responden. “Cada juguete estimula una serie de habilidades diferentes”, explica Pablo Busó, investigador del Instituto Tecnológico de Producto Infantil y de Ocio (AIJU). Tan importante es que un niño juegue con el balón como con juegos de mesa, muñecos o robots e incluso pantallas. Lo ideal es combinar todos los tipos de juguetes y saber que a determinadas edades es demasiado pronto para manejar una tablet.

Que padre, tío o abuelo no ha visto en estas fechas el catálogo de juguetes… Muchos se preguntan qué juguete es el ideal . Si el que quieren los niños o el que prefieren ellos. Si el tecnológico o el más tradicional. Con la ayuda de un experto en este reportaje intentamos despejar las dudas.

A la hora de elegir un juguete tecnológico hay que seguir las recomendaciones de los expertos. La Asociación Norteamericana de Pediatría recomienda que los niños menores de dos años no usen para nada las pantallas y entre dos y cinco años entre media y una hora diaria. Entre los siete y los 12 años recomienda un máximo de hora y media.

No obstante, seguir las recomendaciones no significa prohibirlos, señala Pablo Busó, responsable de investigación del usuario infantil de AIJU. Los juguetes tecnológicos ayudan a “ desarrollar una serie de habilidades del mundo digital, donde se desarrollarán los niños en su edad adulta”.

El juguete tecnológico va más allá de una pantalla

Sin embargo, el juguete tecnológico no es solo una pantalla. Hay juguetes de Ciencia, Robótica, Ingeniería, Matemáticas, y Arte . Son los llamados STREAM por sus siglas en inglés y están más presentes en los hogares de lo que creemos. Según el estudio ‘ Nuevos Juguetes, nuevas formas de jugar ’ de AIJU, casi la mitad de los juguetes que han recibido los niños en el último año tienen mecanismos o tecnología . De ellos, un 25% incorporan mecanismos simples, como luces y sonidos, y otro 25% poseen tecnología más avanzada.

Aspectos positivos y negativos de la tecnología aplicada a los juguetes

Con todo eso, la tecnología tiene aspectos positivos y negativos. Entre los primeros se destacan los siguientes: desarrollan la lógica, la estrategia y el ingenio; fomentan la curiosidad; favorecen la concentración; se adaptan al desarrollo del niño y aumentan la jugabilidad y la diversión. Entre los segundos: favorecen el sedentarismo y no permiten la sociabilidad; limitan la imaginación y creatividad; facilitan el acceso a contenidos no apropiados y no permiten el juego cooperativo.