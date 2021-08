Julia, de 74 años, desvalijada por la familia a la que acogió a cambio de cuidarla: se llevaron hasta las bombillas

Su nombre es Julia, tiene 74 años y tras sufrir un accidente necesitaba ayuda en su casa de Nigrán en Pontevedra . Lo que no esperaba, en modo alguno, es que esa ayuda iría a costarle el mayor disgusto de su vida: la familia que acogió para cuidarla ha acabado robándole todo . Su casa está completamente desvalijada . Se llevaron hasta las bombillas.

“Todo se lo llevaron. No quedó nada , ni de cristalería… Nada de nada. Se lo llevaron todo”, relata la propia Julia.

Todo comenzó cuando buscó a una mujer para que cuidara de ella: “Le dejaba la casa sin que me pagara nada a cambio de que miraran por mí; de que me llevaran al médico, de que me llevaran a las compras…”