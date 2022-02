La madre de la pequeña Desirée, acusada de su asesinato, declara ante el juez: "No recuerdo hacerle nada a mi niña"

Ella, Ana Sandamil, es la única acusada del asesinado de la pequeña Desi. Se cree que ahogó a la niña después de envenenarla con un fármaco. Así lo sostiene la fiscalía, quien tiene claras las pruebas: la mujer drogó y estranguló a la niña "con suma violencia" en su casa de Cospeito. Algo que la acusada no reconoce: "No era consciente, me parecía todo una película. No recuerdo hacerle nada a mi niña", ha sostenido ante el juez.