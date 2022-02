Gritos e histeria ante la llegada de la madre de Desirée al juzgado al cruzarse con el padre y su familia

Las imágenes son escalofriantes. Los gritos desgarrados, los insultos parecen salir del alma. El cara a cara entre la madre de Desirée , acusada de matar a la pequeña asfixiándola, y el padre y su familia ha sido más que tensa. Dramática. Gritos de asesina, hija de... no tienes corazón, muérete....

El padre de la niña ha admitido que empieza el juicio "con mucho dolor y con el corazón partido en miles de pedazos". "Espero que se haga justicia, ya no por mi, si no por la niña que la tengo en una cajita en el cementerio", ha implorado. Leal ha demandado que la persona que cometió el crimen "pague con la pena máxima estipulada en este país a día de hoy, que es la prisión permanente revisable".

"Para nosotros, desde ese día fue todo cuesta arriba. Esperamos que se haga algo de justicia, que la muerte de la niña no se puede pagar con nada. A ver sí sale la pena de la prisión permanente revisable ", ha deseado el abuelo de la menor.

Las tres acusaciones personadas en la causa, la particular que ejerce el padre, la popular, de la Fundación Amigos de Galicia, y la Fiscalía, piden la prisión permanente revisable para la madre de Desirée.

Poco antes de entrar en la vista, el abogado del padre, José Manuel Ferreiro, ha reconocido que "la clave" en este caso, en el que "la autoría es clara", es determinar si la madre se vio afectada o no por su trastorno psicótico en el momento de los hechos, aunque fue diagnosticada con posterioridad.

Para la acusación particular, este trastorno no impidió que cometiese el crimen "en pleno uso de sus facultades", una postura que evidencia "su comportamiento tanto antes, como durante, como después" de matar a la niña. A la espera de que declaren los forenses, Ferreiro tiene claro que "o bien no estaba afectada, o bien estaba mínimamente afectada", por lo que ve justificada la permanente revisable. Sin embargo, la pena podría reducirse a entre 20 y 30 años de prisión en caso de que "estuviese muy afectada" e, incluso, quedar absuelta si estuviese "completamente privada de sus facultades".