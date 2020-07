La madre de la bebé hallada en un vertedero de Granada reconoce que la golpeó contra la pared tras nacer

"Ojalá pudiera volver atrás"

Relación intermitente con el padre de la bebé

La acusada, Fátima A.O., ha declarado que mantenía una relación intermitente con el padre de la bebé, con la que ya tenía una hija de 18 meses de cuyo sustento no se hacía cargo, y que también su padre, el ahora acusado, le había hecho saber que no la ayudaría económicamente con su nueva hija. Dada su situación, sin trabajo y sin el apoyo de su pareja, intentó ocultar en la medida de lo posible su embarazo a terceras personas para "evitar reproches" y no acudió a revisión médica alguna.



Llegado el momento del parto, que se produjo en la vivienda en la que convivía con su padre, su abuela y su otra hija en Talará, en la localidad de Lecrín (Granada), la acusada instó a su progenitor a que "no llamara a la ambulancia" y le ayudara a dar a luz: "Le dije que si no me ayudaba iba a matar a las dos niñas", según ella misma ha relatado, pero el padre igualmente se fue y ella parió por sus propios medios en una de las habitaciones de la vivienda.