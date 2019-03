La madre de Godella ha tenido que ser reducida en prisión por un nuevo ataque psicótico

Denuncia la falta de medios

La trabajadora de la cárcel Picassent denuncia que la madre de los niños, pese a haber sido diagnosticada hace años con esquizofrenia, no se encuentra tomando medicación debido a que la cárcel no dispone de psiquiatra, únicamente acude un par de veces el mes, y está a la espera de ser analizada por un especialista: “María todavía no ha sido diagnosticada ni está tomando medicación, con lo cual no sabemos lo que ha podido pasar por su cabeza”.