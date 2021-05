La madre de las niñas de Tenerife muestra fotos retocadas con otros cortes de pelo por si su padre ha cambiado su look

En el día en el que se ha conocido que Tomás Gimeno contrató a una agencia de detectives para controlar los movimientos de su mujer el pasado mes de julio, la madre no quiere que nadie olvide a sus pequeñas, no quiere que se pueda relajar la búsqueda de Anna y Olivia tras más de 15 días secuestradas por su padre. Por eso, hoy ha difundido también fotos retocadas de las pequeñas por si Tomás Gimeno hubiera intentado cambiar su aspecto. Con la seguridad de que sus pequeñas siguen vivas en algún lugar del mundo, pero con la desesperación de llevar 15 días sin noticias de Ana y Olivia, Beatriz, la madre de las pequeñas secuestradas por su padre en Tenerife no pierde la esperanza. No quiere que se pierda la esperanza en su búsqueda. También ha mostrado fotos de Tomás con gafas y otros cortes de pelo.