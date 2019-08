La empresa responsable del brote de listerioris no pasaba la revisión del Ayuntamiento de Sevilla desde julio de 2017

La última inspección que pasó la empresa Magrudis por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla fue en Julio de 2017 . Todo en regla, contó el gerente de la fábrica: “no he hecho nada, nada que este fuera de la ley, ni he hecho nada malo”.

Pero según el plan de inspecciones de la Junta de Andalucía las empresas como esta debe ser revisadas cada 18 meses, es decir, la tocaba en enero. El Ayuntamiento no la hizo, pero es que ese plazo es, según la norma, flexible. El portavoz de FACUA pide más responsabilidades y que se cumple el plan de la Junta de Andalucía, que según él “si no se cumple no pasa nada”.