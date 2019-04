La víctima de la Manada de Sabadell no declara por depresión y ansiedad

Estaba prevista que declarara pero la ansiedad y la depresión han podido hasta el momento con la víctima de la Manada de Sabadell. Según ha podido saber Informativos Telecincol, la víctima ha podido encontrarse con alguno de sus agresores aunque poner una denuncia no es fácil porque tampoco lo es demostrarlo.

No ha podido resistirlo y no ha declarado ante el juez. La joven de 18 años que fue agredida sexualmente en una nave abandonada, el pasado mes de febrero, no se ha visto capaz de ampliar su declaración ante el juez, aunque lo que ya se sabe de los hechos le otorgan credibilidad.