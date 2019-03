El matrimonio que rescató a la víctima de 'La Manada de Sabadell': "Estaba desencajada, muy nerviosa"

La víctima de 'La Manada de Sabadell' se subió a un coche para huir de la nave okupada en la que estaban sus presuntos agresores. "Le pregunté qué pasaba y me dijo: me acaban de violar cinco moros", relata la mujer.

Según salían de su garaje, el matrimonio vio a una chica llorando y pidiendo auxilio. "Veo muy cerca del coche a una chica joven a una chica y a un chico y ella está llorando". Al salir de la sucursal bancaria okupada, la víctima se sube corriendo al coche. "Le pregunté qué le pasaba y me dijo: me acaban de violar cinco moros" . "Ella estaba desencajada, no tuve ninguna duda de que algo había pasado", relata la mujer.

El programa tiene acceso también en exclusiva a la declaración en sede judicial de los amigos de la víctima de 'La Manada de Sabadell'. "Estaba intimidada y nerviosa, me llegó a decir que pensaba que podían violarle por los comentarios que le hacían. Era el típico grupo que está siempre de fiesta mareando la perdiz. Empezaron a sobrepasarse con nosotras y a decirnos cosas que no venían al caso", cuenta una de ellas. "Le dije a el chico que la estaba molestando que se largara, me puse bastante violento", cuenta otro. "Me desperté sobre las doce y media y me llegó un mensaje diciéndome que la habían violado".