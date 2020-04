Los médicos piden "seguir atentos" al coronavirus y no forzar la vuelta a la normalidad

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha pedido "seguir atentos" a la evolución del COVID-19 en España , pese al descenso de casos y muertes experimentado en los últimos días. De la misma forma, reclaman que no se fuerce la vuelta a la normalidad pese a los efectos económicos y sociales del confinamiento.

" Los datos de evolución de la pandemia en España nos recomiendan seguir siendo prudentes. Aunque nos lleguen datos de disminución de sobrecarga en hospitales y de ingresos en UCI, tenemos que seguir atentos a esta disminución en las próximas dos semanas . No debemos minimizar el momento, ni que los deseos lícitos de vuelta a la normalidad desde los mercados y los sectores económicos se antepongan a los criterios sanitarios y de salud pública. Hay que plantear escenarios de mejora no consolidados", señalan en un posicionamiento publicado este sábado.

Recomendación de uso de mascarillas

En este punto, recuerdan que estas mascarillas no deben llevar válvulas, pues en ese caso no protegen al entorno. "No se deben tocar con las manos por su superficie interna o externa, y se deben poner y retirar sujetándolas por las cintas y lavándonos las manos antes y después de su uso. Deben eliminarse en bolsas cerradas", apostillan.