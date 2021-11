Que el fútbol es capaz de levantar pasiones y ánimos no es ningún secreto. Sin embargo, este domingo el futbolista Álvaro Morata, dio un paso más allá cuando en el minuto 86 de partido, metió a España en el Mundial de Catar 2022 y decidió dedicarle el gol a un niño de diez años que padece una enfermedad oncológica. El pequeño Miguel Ángel es un gran forofo de la selección española y había conocido a alguno de sus jugadores el día anterior gracias a la Fundación Pequeño Deseo.

El delantero Álvaro Morata vivió este domingo un momento muy emocionante, no solo por marcar el gol que corona a la selección como ganadora ante Suecia, sino por cumplir el deseo de un niño gravemente enfermo que había conocido el día anterior.

Miguel Ángel se preparó desde su casa con la equipación de la roja y no perdió detalle cuando el delantero cogió la estrella de la varita que este le había regalado para dedicarle el gol. "Cuando Morata salió al campo, Miguel Ángel no paró de repetir su nombre animándole desde el sillón de casa. Sus padres pensaron que quizá, con el cansancio, la emoción y su enfermedad, no entendería la magnitud de lo que estaba pasando pero… ¡Vaya si lo entendió! Al darse cuenta de lo que ocurría levantó los brazos, rio de alegría, lloró de emoción y lo compartió todo con su familia", narra Jiménez.