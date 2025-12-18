Los ataques a narcolanchas ya se han cobrado cerca de un centenar de vidas

Cuatro muertos en un nuevo ataque de EEUU sobre una supuesta narcolancha en el Pacífico: "Estamos volando por los aires a los terroristas de los cárteles"

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la muerte de cuatro hombres tras el bombardeo a una embarcación mientras navegaba en aguas del Pacífico Oriental.

Esta nueva acción por parte de EE.UU. se ha vuelto a enmarcar dentro de la operación 'Lanza del Sur' presuntamente contra el narcotráfico y que, con estas, ya se ha cobrado la vida de casi un centenar de personas.

Tras los ataques, aumentan las tensiones

"Cuatro narcoterroristas hombres han muerto y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido", ha señalado el Mando Sur del Ejército (Southcom) en su cuenta de la red social X indicando que el objetivo del ataque era "operado por una organización terrorista designada".

Como viene siendo habitual, ha asegurado que el bombardeo, ordenado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha tenido lugar en "aguas internacionales" y que la embarcación "transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

Las Fuerzas Armadas han hecho el anuncio poco antes de que el presidente Donald Trump se dirija a la nación y en medio de la escalada de tensiones por los ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe en los que han muerto 99 personas de acuerdo al último recuento de víctimas.