Registran el laboratorio IRTA-CReSA, investigado por la peste porcina

La entrada y registro al laboratorio IRTA-CReSA ha sido ordenado por el juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola

Peste porcina en España: un juzgado investiga ya en Barcelona el origen del brote

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están procediendo al registro las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en el marco de la investigación conjunta de ambos cuerpos para determinar el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña.

La entrada y registro a este laboratorio ha sido ordenado por el juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola, dentro de las diligencias previas que han sido declaradas secretas, han informado este jueves ambos cuerpos policiales.

Registros con un estricto protocolo y medidas de seguridad

La entrada y registro en estas instalaciones se está llevando a cabo siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación.

La justicia está investigando en secreto por un delito contra el medio ambiente el origen del brote de la peste porcina africana detectado a finales del pasado mes de noviembre en Cataluña, ante las sospechas de que la cepa proceda de un laboratorio que trabaja con el virus.

El laboratorio IRTA-CReSA, bajo el foco de las sospechas

El laboratorio IRTA-CReSA (Centro de Investigación en Sanidad Animal) está desde hace días bajo el foco de las sospechas, ya que los primeros jabalís muertos que estaban infectados aparecieron cerca de sus instalaciones.

Esta investigación judicial va en paralelo a la auditoría que la Generalitat ha encargado al laboratorio IRTA-CReSA para averiguar si el brote pudo originarse en algunos de los cinco centros de investigación animal situados en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han detectado los jabalíes infectados.

Esos cinco centros, entre los que figura el propio IRTA-CReSA, están en el foco de la investigación a raíz de un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.