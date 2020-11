Grupos reducidos, tecnología y buen ánimo: los consejos de los expertos para Navidad

A la espera de las medidas concretas y del borrador de Sanidad del próximo miércoles, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ya lo adelantaba en su última comparecencia: “ Las Navidades tendrán que ser diferentes. Ello no implica necesariamente que sean peores, pero tenemos que entender que tendrán que ser diferentes, y lo tenemos que entender todos”.

“Tenemos por delante todas las fiestas pre-Navidad, que se tienen que regular y se tiene que buscar la manera de que no tengan un impacto en la trasmisión; tenemos las reuniones familiares masivas; todos los estudiantes que vuelven a su casa; todas las personas que están en residencias que en Navidad vuelven a sus domicilios; la cabalgata de Reyes, que hay que valorar qué impacto puede tener y si merece la pena realizarla… Son todos estos aspectos lo que el documento va a trabajar junto con otros más. Aspectos muy específicos de la Navidad que no son aplicables a otros puentes. No es que tengan que hacerse más medidas restrictivas generales, sino muy concretas”, especificaba Simón.