“Le dejo un peluche para que no me olvide”: un niño da en adopción a un perro porque su padre lo maltrataba

El mensaje de un niño de 12 años que decidió entregar en adopción a su precioso perro para evitar que su padre siguiese maltratándolo ha emocionado y enternecido a los usuarios de las redes sociales. Ha sido en Facebook donde un refugio de animales, ‘Xiolllines Felices’ , ha compartido el momento en el que encontraban al can a las afueras de sus instalaciones. Le habían dejado allí en una cajita, junto a un peluche y un mensaje:

“Me llamo Andrés y tengo 12 años. Entre mi mami y yo decidimos dejarlo en manos de ustedes a escondidas de mi papa, porque pensaba venderlo, pero lo maltrata y lo patea. Una vez lo pateó tan duro que le lastimó. Su colita espera que puedan ayudarlo y lo cuiden. Le dejo un peluche para que no me olvide”, se podía leer en el texto manuscrito, que finalizaba con el símbolo de una cara de tristeza.