El bar de mi pueblo mola: el mensaje viral de un niño para salvar Vallanca

La España vacía se está quedando sin bares y sin ellos, se dice adiós al corazón y el pulmón de la comunidad, donde se hacen las partidas, se charla, se convive. El pueblo aragonés de Olvés ofrece, sirva esto como ejemplo de la situación, vivienda gratis sin pagar servicios a quien trabaje en su único bar. Desaparecen 2.400 al año y hay 20.000 menos que en 2010. Echan el cierre por la despoblación: cada vez hay menos clientela, sus sueños se van jubilando y apenas hay gente que se quiera hacer cargo de ellos. Raquel Díaz lleva el bar de Torrelobatón, en Valladolid. "Yo he trabajado en un bar de gasolinera, en pubs y no es lo mismo. Aquí entablas más conversación con la gente. Les conoces más. La gente se convierte como en tu familia. Es muy bonito". En Castilla y León hay la mitad que hace 10 años. Pero la realidad es que perder un bar es mucho más. "Es el entretenimiento que hay en los pueblos, no hay otra cosa".