Los nutrientes y alimentos para lograr el menú de la felicidad en verano

Con la llegada del verano también lo hacen las vacaciones, los baños en la playa, los paseos por la montaña y los largos días de piscina. Para aguantar este ritmo de actividades o simplemente para pasar el día de la mejor manera es importante una buena alimentación. Somos lo que comemos y no solo por la influencia energética de los nutrientes, sino por sus beneficios a la hora de alcanzar el bienestar psicológico en verano. Pese a que no son la única causa de un desequilibrio emocional, sí que inciden en el deseado estado de ‘felicidad’.

Triptófano

Omega 3

Ácido graso necesario para para el organismo y que este no puede producir. “Está relacionados con el sistema nervioso porque ayuda a la generación de neuronas y actúan como mensajeros de los neurotransmisores”, apunta Mollá. En la misma línea, este nutriente es muy beneficioso para el corazón, ya que contribuye a reducir el nivel de colesterol y triglicéridos, así como también posee propiedades anticoagulantes y antiinflamatorias. Pero no todos los Omega 3 son iguales. Los ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA) son esenciales para las funciones citadas, mientras que el ácido alfalinolénico (ALA, contenido en vegetales, no es una buena fuente de Omega 3.