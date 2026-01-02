"Los investigadores interrogarán a los testigos, a la tripulación del barco y al operador, y realizarán una investigación exhaustiva"

El emotivo adiós a Lía, la niña fallecida tras el naufragio de Indonesia, de sus clubes de fútbol: "Deja un vacío imposible de describir"

La Policía de Indonesia ha abierto una investigación para determinar si se incurrió en algún delito en el trágico naufragio el viernes de la semana pasada de un barco turístico con seis españoles a bordo. Las autoridades del país, paralelamente, continúan las tareas de búsqueda de los tres que permanecen desaparecidos tras el hundimiento de la embarcación: el entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín (44), y otros dos menores: un hijo del propio Martín y otro de su pareja, Andrea Ortuño, que pudo ser rescatada junto a una de sus hijas, mientras otra de ellas fue hallada sin vida el lunes.

Al tiempo en que se siguen redoblando los esfuerzos para tratar de localizarlos a través de un operativo que ayer halló nuevos restos del barco a gran distancia del punto del naufragio, –lo que obliga a ampliar el radio de búsqueda–, la Policía comenzó ya el miércoles una investigación para esclarecer las causas que rodean al suceso. A cargo de la comisaría de Manggarai Oriental, en la turística ciudad de Labuan Bajo, –puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo–, las autoridades precisan que "los investigadores interrogarán a los testigos, a la tripulación del barco y al operador, y realizarán una investigación exhaustiva sobre la navegabilidad del barco y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad marítima". En ese sentido, en un comunicado apuntan que se buscará si se cometió alguna "negligencia".

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah, en la que viajaban, se hundió en las aguas de la isla de Padar alrededor de las 20:30 hora local del viernes (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas. De los 11 pasajeros que viajaban en el barco en el momento del accidente, se rescató a siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía –estos indonesios–) y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española, hija de Andrea Ortuño, superviviente junto a otra de sus hijas. La progenitora había contraído matrimonio recientemente con Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, desaparecido en el naufragio junto a un hijo suyo y otro de su pareja.

Un informe inicial apuntó a un posible fallo de motor que dejó el barco a la merced de las olas. No obstante, las autoridades del puerto precisaron que el barco zozobró tras el súbito envite de tres grandes olas, de hasta 2,5 metros sobre el nivel del mar, debido a un "fenómeno poco común" mientras navegaba por un estrecho con fuertes corrientes submarinas.

"La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", ha precisado el director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto.

La Policía de Indonesia investiga si se cometió una negligencia

"La Policía Nacional de Indonesia se compromete a gestionar cada accidente marítimo con profesionalidad, transparencia y responsabilidad. La investigación se lleva a cabo para esclarecer objetivamente los hechos y determinar si hubo negligencia o conducta delictiva en este incidente", ha apuntado en un comunicado Henry Novika Chandra, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Entre 2024 y finales de 2025, se registraron al menos 15 accidentes de embarcaciones turísticas en la región. La mayoría en las aguas de las islas de Padar, Komodo y Rinca (que componen el Parque Nacional de Komodo), "debido al mal tiempo o a problemas técnicos de las embarcaciones", apuntan los oficiales.

La Policía instó a todos los operadores turísticos a priorizar "siempre" la seguridad en la navegación y cumplir los estándares de seguridad, así como conocer los partes meteorológicos de la zona donde vayan a navegar.