Los Mossos controlan una fiesta ilegal de un millar de personas en un polígono de La Sènia, Tarragona

Se prevé que la fiesta en La Sènia, Tarragona finalice progresivamente a lo largo del fin de semana

Los Mossos están llevando a cabo controles para detener la posible salida y entrada de alcohol y drogas

Los Mossos d'Esquadra controlan una fiesta ilegal tipo 'rave' cerca del polígono de les Mataltes, en la localidad de La Sènia en Tarragona. Esta fiesta, en la que participan un millar de personas, se inició en Fin de Año y prevé alargarse durante el fin de semana.

Según ha informado el ayuntamiento en un comunicado en redes sociales, se ha estado trabajando en el dispositivo de control desde el mismo jueves por la mañana, junto a la policía local.

Una situación "sin incidencias"

Fuentes de los Mossos han detallado que este viernes se están realizando controles para evitar la entrada de más personas al recinto.

También se están llevando a cabo controles de salida de alcohol y drogas y han detectado la presencia de vehículos con matrícula extranjera.

Desde el cuerpo policial han afirmado que no prevén intervenir en el interior, puesto que la situación transcurre "sin incidencias" y prevén que la fiesta finalice progresivamente a lo largo del fin de semana.