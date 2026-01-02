José Luis Quintana, delegado de Gobierno en Extremadura, ha negado las acusaciones de acoso laboral lanzadas por una edil del PSOE

Una concejal socialista de Extremadura ha denunciado a Quintana por los canales internos habilitados por el PSOE

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha negado las acusaciones por acoso laboral que han sido difundidas por una militante del PSOE en redes sociales este jueves.

Así lo ha expresado Quintana en su cuenta de X, en el que niega esas acusaciones que han sido publicadas este jueves por "algunos medios" de comunicación.

"Ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso", ha aseverado el delegado extremeño en su perfil de X.

Quintana, presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, habría sido denunciado por canales internos del partido, como han indicado medios como 'El Mundo' y 'ABC'.

Una concejal de Extremadura habría denunciado a Quintana por los canales internos habilitados por el PSOE

Según explican algunos medios de comunicación, una concejal socialista de Extremadura ha denunciado a Quintana por los canales internos habilitados por el PSOE.

De acuerdo con su denuncia, el delegado del gobierno de esa comunidad la habría acosado y amenazado, y conseguido que el entonces secretario general Miguel Ángel Gallardo la expulsara como trabajadora del partido.