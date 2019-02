La orla que cumple un sueño: la historia de Juan José y su padre, premio 'cum laude' por no rendirse jamás

Juan José Lucero sufre una discapacidad severa que le impide moverse o escribir pero con un cerebro lúcido, ágil e inquieto que convierte esa limitación en algo anecdótico. La silla de ruedas ha sido siempre su principal compañera ya fuese manual o eléctrica. En su familia entendieron desde pronto que sus deseos de ser matemático sería un reto para todos y todos se pusieron a ello. Mirando al pasado, Juanjo recuerda que “desde pequeño siempre tuve claro que me gustaban las matemáticas y que esa sería la carrera que estudiaría”.

Nadie en su familia se opuso pero tampoco nadie le engañó . Su padre no paró jamás de poner a prueba su determinación, “le decía que era una carrera muy difícil , que por sus circunstancias todo lo tendría que hacer oral”, pero “su empeño fue más fuerte” , reconoce con admiración. Recuerda Juan que su hijo se crecía ante estos avisos y les tranquilizaba asegurándoles que “empezaría la carrera y si a mitad de curso veía que no podía, entonces lo dejaría”. Pero como reconoce, “él ya sabía que la empezaría y también que la terminaría ”.

Padre e hijo discrepan sobre si el camino estaba jalonado de espinas o de rosas. Para Juanjo, sí que hubo espinas, personas que no tenían claro que pudiera hacerlo “algunos problemas sí que he tenido” algo que su padre no comparte, “jamás hemos escuchado una frase de desánimo de nadie, al revés, siempre le han dicho que él podría lograr lo que se propusiera”. Y aunque parezca extraño también desde las administraciones contaron con esta complicidad: “siempre nos hemos sentido respaldados facilitándonos lo que le pedíamos”.