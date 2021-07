Casado, a Sánchez tras su nuevo Gobierno: "El problema eres tú y él que te tienes que ir a tu casa eres tú"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido a Pedro Sánchez que se vaya a su casa y que "haga el favor a España" de convocar elecciones porque es su "mayor lastre" y su "barco hace aguas". Además, ha afirmado que es un "egoísta y cobarde", que, con el cambio en su Gobierno , hizo "una carnicería en el PSOE" y una "escabechina entre su propia gente". "Ha demostrado que no es buena persona", ha asegurado.

Tras afirmar que, para él, en política "lo más importante es ser buena persona" , Casado ha asegurado que el presidente del Gobierno, además de "engañar, no saber gestionar y ser un arrogante" , ha demostrado que "no es "una buena persona" y ha sido capaz de "aniquilar y hacer una escabechina entre su propia gente y, además, entre los más diligentes y obedientes que habían cumplido con lo que él había mandado".

Junto a ello, ha denunciado que haya mantenido la radicalidad" en el Gobierno con los ministros de Podemos, por lo que se demuestra que "no es un gobierno unido sino un gobierno confederal, son dos gobiernos en uno".

"Mantiene a Garzón el del chuletón, mantiene a Belarra la que dice que no hay que consumir energía -no sé si nos quiere llevar a Atapuerca-, mantiene a Castells que no sabemos si es ministro, mantiene a Irene Montero la de niñes y todes y mantiene a Yolanda Díaz la que ahora quiere enfrentarse a lo que pide Europa quizá dejándonos sin fondos", ha manifestado.