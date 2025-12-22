María Guardiola califica su victoria en las elecciones de Extremadura 2025 como "incontestable"

María Guardiola, candidata del PP; ha calificado su victoria en las elecciones de Extremadura 2025 como "incontestable"

Elecciones Extremadura 2025: el PP gana, pero sigue atado a VOX que se dispara, y el PSOE sufre un batacazo

La candidata del PP a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este domingo que su victoria ha sido "incontestable" y ha apelado a Vox a que reflexione y no bloquee de nuevo Extremadura porque los extremeños "han decidido -ha dicho- que sigamos liderando la región".

Así lo ha afirmado en su primera intervención tras conocerse los resultados de los comicios autonómicos, los primeros celebrados de manera anticipada en esta región, en los que el PP ha logrado la victoria, que le han dado 29 escaños en la Asamblea de Extremadura, uno más que los que tenía, pero a cuatro de la anhelada mayoría absoluta.

El PP felicita a María Guardiola tras el resultado en las elecciones de Extremadura

Por su parte, los líderes regionales del Partido Popular han felicitado a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, por haber logrado ganar las elecciones y haber "arrasado" a la izquierda, en una región que "siempre fue socialista". Así lo ha afirmado en un mensaje en X la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pierde cada vez que hay elecciones".

La presidenta madrileña ha sido la primera baronesa del PP en felicitar a Guardiola, cuando todavía no había acabado el escrutinio, y tras conocerse el resultado final se han sucedido las felicitaciones.

Entre ellas la del presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha apuntado en X que Guardiola ha logrado una victoria "incontestable" y ha derrotado "de manera absoluta al PSOE" de Pedro Sánchez.

El presidente aragonés, que ha seguido el recuento de los votos en la sede del partido de la calle Génova, acompañando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que la próxima cita con las urnas será en Aragón, el próximo 8 de febrero.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha calificado por su parte la victoria de Guardiola de "clara e inapelable" y ha afirmado que los extremeños con su voto han respaldado su trabajo y redoblado su confianza en el PP.

Además, ha añadido, los resultados dan un "durísimo varapalo" a Pedro Sánchez, por lo que su "huida hacia adelante" no le conduce "a ninguna parte" y el cambio en España "está cada día más cerca".

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ha declarado que Extremadura "ha hablado claro" y que Guardiola representa una forma de gobernar "con sentido, solvencia y respeto por los ciudadanos".

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha limitado a darle la enhorabuena a la presidenta por su "gran victoria", mientras que el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha dicho que Extremadura respalda las políticas del cambio iniciadas en 2023 y envía un mensaje nítido: el ciclo político está cambiando.

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha felicitado a su homóloga extremeña por haber ampliado la confianza a su proyecto de cambio y por haber sacado más votos que toda la izquierda

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho que Extremadura "ha sentenciado el fin del sanchismo" y que ha ganado con contundencia y con más votos que toda la izquierda junta.