Humor contra el cambio climático: Las pancartas más ingeniosas de la marea verde

Una vez más, este viernes han arrancado las manifestaciones contra el cambio climático, unas protestas que se alargarán durante la próxima semana y que coincidirán con la Cumbre del Clima en Nueva York del 30 de septiembre. El objetivo es sensibilizar a la gente porque no tenemos otro planeta en el que vivir y lo estamos destruyendo para ello lanzan sus mensajes con pancartas que no dejan indiferente a nadie.

No será que no lo vemos "en todas las películas de desastres comienzan por no hacer caso a un científico", recuerda un joven. La diferencia es que aquí no hay un 'Planeta B' donde salvarnos nadie quiere ser el próximo fósil encontrado. O aprendemos a cambiar o no queda otra que nadar cuando el hielo se funda porque "la Tierra mejor fresquita como una cerveza", hay pancartas que también nos recuerdan que el planeta está tan ardiente como Di Caprio, al menos, por poder estar a su lado, hay quien pide un futuro. También hay quien pide la muerte, pero no para el planeta. Ellos ven un síntoma claro de fin: "que los líderes sean como niños y los niños se comporten como líderes". Si hacemos caso al refrán, ellos son los que dicen la verdad, los que por encima de todo "respetan a su madre" y a los que les corresponde elegir su futuro.