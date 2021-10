'Parar el ciberacoso está en tu mano': una campaña para advertir de un fenómeno que crece

En relación con el lema de la campaña, el vicepresidente Remírez ha abogado por ir incorporando conductas de protección y no agresión frente a la ciberviolencia. "Con información, formación, sensibilización, sentido crítico, empatía, sensibilización y actuaciones responsables vamos a evitar que crezca", ha afirmado.

La campaña se presenta bajo el lema 'Parar el ciberacoso está en tu mano' . Zibererasoak gelditzea zure eskua' y presenta a un chico que opta por romper una cadena de mensajes para no hacer daño a una chica, enseñando una foto íntima.

"Es una demanda de las familias ante el creciente uso de internet , con un aumento de determinadas conductas que pueden dar a un potencial acosador información, fotos o vídeos con los que coaccionar. No tenemos control de lo que ven y hacen y es importante educar para que tengan un criterio. También conversar sobre estos temas en casa", ha resaltado la subdirectora del INAI, quien ha insistido en que es "indispensable seguir llevando a cabo políticas públicas destinadas a combatir estas formas de violencia machista".

"Surgen nuevos riesgos, como el acoso on line , tenemos que llegar a toda la población, empezando con la que utiliza internet precozmente, sin control parental", ha añadido la subdirectora del INAI, García. De manera preventiva, y con carácter general, se recomienda no facilitar información personal ni fotos de carácter sexual a desconocidos en plataformas online.

Dicho estudio recaba que al 48% de ellas les han mostrado imágenes sexuales no deseadas; al 44% se las han pedido; el 40% ha recibido correos o mensajes sexuales no deseados; y al 23,4% le han pedido sexo online. En el ámbito de la pareja, un 14,9% de chicas entre los 14 y 20 años, señala haber sido víctima de control a través del móvil ejercido por su pareja. Fuera de la pareja, la situación más frecuente, reconocida por el 17,1% de chicos, es pedir fotografías sexuales online.

Estas contemplan delitos de acoso a menores con fines sexuales , acoso permanente, amenazas o coacciones, corrupción de menores, difusión no consentida de imágenes, otros delitos contra la intimidad o los datos personales, o trato degradante, a través de Instagram, WhatsApp, Facebook y otras app o páginas.

Como complemento a la labor de sensibilización de la campaña, el Gobierno de Navarra también desarrollará I Jornadas contra las Ciberviolencias, que reunirán esta semana - el jueves 28 y el viernes 29 - a cerca de un centenar de profesionales de diversa procedencia (igualdad, juventud, salud, servicios sociales, centros educativos, cuerpos policiales, abogacía, psicología, etc) en Baluarte (Sala Ciudadela).

Así lo ha señalado, minutos antes de clausurar la campaña 'No lo hagas, no lo sigas, no lo compartas' para combatir el acoso escolar y el Ciberbullying, en la que ha estado acompañado por concejal de Educación, Infancia Juventud e Igualdad, María Victoria Soto y que se ha celebrado en el centro comercial Vallsur. Pérez-Carrillo ha apuntado que un diez por ciento de los alumnos sufren acoso y que la campaña sirve para hacer "prevención" dentro de los centros escolares y para que tengan "herramientas de abordaje" cuando haya un caso de maltrato "reiterado".