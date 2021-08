El pasaporte covid para interiores no acaba de convencer a hosteleros y clientes

Muchos locales hosteleros en Galicia llevan dos semanas pidiendo el pasaporte covid para acceder a interiores, porque, como reconocen, es obligatorio cumplir la ley. Una medida que, a su juicio, no termina de arrancar y que genera debate. Sostienen que es imposible andar pidiendo la documentación a todo el mundo .

Es un trago agridulce también para los consumidores, que no tienen clara una medida que afecta a más de 70 municipios en toda Galicia. La Xunta busca bajar la incidencia en la Comunidad Autónoma, que supera los 17.000 casos activos.

Para los expertos en protección de datos se trata de una medida muy polémica que choca con algunos pilares básicos de los derechos ciudadanos de la UE . La primera duda es la aplicación para acceder a locales ya que este uso del certificado covid digital no está contemplado en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y no existe una alternativa válida más allá de una prueba PCR, pruebas, en todo caso muy intrusivas con nuestra privacidad.

La Sala entiende que es competente para analizar dicha ratificación judicial, puesto que la medida de implantar el pasaporte covid para acceder a los bares de copas y discotecas puede afectar a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal, "en cuanto implica la necesidad de mostrar datos relacionados con la salud, considerados, de acuerdo con la normativa europea, como de carácter sensible", y con el principio de no discriminación, "en la medida en que establece un trato diferenciado para el acceso a tales locales, basado en la posesión o no del mencionado certificado".