Podemos reivindica el vídeo de los 'papeles de Bárcenas' proyectado en la Plaza Mayor de Madrid

Podemos ha lanzado en sus redes sociales la campaña 'Que no vuelvan' tras la proyección sobre la fachada de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid de un vídeo donde se veían imágenes de los denominados 'papeles de Bárcenas' con las anotaciones del extesorero del PP con los nombres 'M.Rajoy' y 'R.Rato'. También se puede ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estrechando la mano del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a la que se le superpone la frase "pero tampoco te conformes".

Podemos ha lanzado el domingo en Twitter varias publicaciones con un vídeo que termina con el eslogan ' Que no vuelvan ', y en el que aparecen imágenes de Luis Bárcenas, Alfonso Rus, María Dolores de Cospedal, Francisco Granados, José María Aznar, Soraya Sáenz de Santamaría, Carlos Fabra, Ignacio González, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato o Pablo Casado.

El partido liderado por Pablo Iglesias ha pedido "#QueNoVuelvan las mentiras; los milagros para las élites y la estafa para la gente; los espionajes, ni como simulación ni en diferido; las 'donaciones' a cambio de 'algo'; los 'no lo sé, no me consta, lo desconozco'; los másteres regalados".