El primo de Reyes sobre el accidente donde el futbolista murió: "Íbamos volando"

Según ha podido conocer el medio de comunicación, los agentes pudieron tomar declaración al único superviviente del accidente, Juan Manuel Calderón. En el interrogatorio, Juan Manuel Calderón reveló que no recordaba nada de lo sucedido: "No sé lo que hizo José, no lo recuerdo". Además, el primo del futbolista fallecido aludió a la gran velocidad a la que circulaba el automóvil cuando habló con la Guardia Civil: "Iba mirando por la ventanilla y muy rápido por la carretera".