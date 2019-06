La DGT confirma que el accidente de Reyes fue por culpa de la velocidad

El director general de Tráfico en funciones, Pere Navarro, ha confirmado que en el accidente de tráfico en el que perdió la vida este sábado el futbolista José Antonio Reyes , está implicada la velocidad , aunque no ha especificado a qué velocidad iba en el momento del siniestro.

Según ha añadido, la investigación no es "complicada", (los investigadores consideran que ben este caso el estado del coche no ayuda en exceso), pero ha defendido que aún no se sepa más sobre el caso, ya que es mejor, a su juicio, asegurarse de lo que pasó: "Mejor hacerlo bien que hacerlo rápido". Navarro ha reconocido que Reyes es "un gran deportista" y su muerte en un siniestro de tráfico es un "caso visible", pero ha recordado que, en lo que va de año, han perdido la vida en la carretera más de 400 personas.