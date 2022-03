La muerte de un importante político o la caída de la UE: las profecías de Nostradamus para 2022

"La muerte repentina del primer personaje, será cambiado y pondrán a otro en su reino". Esto podría traducirse en la muerte de algún líder político. En pleno conflicto entre Ucrania y Rusia, no pocas personas miran directamente hacia el este a la hora de busca de candidatos.

"Templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación", tal y como escribió Nostradamus en el siglo XVI. Esto podría interpretarse como una posible caída de la Unión Europea, al tambalearse los cimientos de su unidad política. Se relaciona este evento con el Brexit, aunque lo últimos eventos en relación con Ucrania nos muestran la imagen contraria; una UE fortalecida en contra de un enemigo común. Nostradamus no especifica qué acontecimientos provocarán esta caída, aunque sí que augura el asedio de una gran ciudad que se encuentre dentro de la comunidad.

Parece que Nostradamus dio en la diana en este caso: "La miel costará mucho más que la cera de las velas; tan alto el precio del trigo". No hay que forzar el sentido de estas letras para comprender que Nostradamus hablaba de un alza en los precios; tampoco hay que forzar la interpretación de sus palabras para darnos cuenta de que no se equivocaba en este punto. Los precios de casi todo, desde hace meses y cada vez en mayor medida, no dejan de subir, tanto debido a los efectos de la pandemia como al reciente conflicto armado en Ucrania.