"Es importante estar pendiente de problemas inesperados cuando se empieza a vacunar de forma masiva con un fármaco nuevo, pero una cosa es la precaución y otra, la alarma", subraya en una entrevista con Efe Macip, que recalca que no existen por ahora pruebas de una relación entre la vacuna de Oxford contra la covid y las trombosis.

Macip (1970), doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona , asegura que "no nos podemos permitir a estas alturas" una crisis de credibilidad en torno a la campaña de inmunización porque está en juego el retorno a la normalidad.

Acabar con la pandemia implica una carrera contrarreloj de largo aliento , "no solo para salvar vidas, sino también para evitar que surjan nuevas variantes más resistentes", algo que obligaría a tener que revacunar a parte de la población.

Errores en el plan de vacunación

Macip, que este mes regresa a las librerías con su obra "Lecciones de una pandemia" (Anagrama), se muestra escéptico ante un posible pasaporte de vacunación porque, resalta, hay una proporción de población vacunada que no desarrolla anticuerpos y, además, no está del todo probado que una persona inmunizada no pueda transmitir el virus.