San José: Comunidades en las que es festivo y sus orígenes

Se acerca la festividad del día de San José 2021, que tendrá lugar el próximo 19 de marzo y que es conocida por haberse convertido también en la fecha de celebración del Día del Padre. Este 2021 no todas las comunidades autónomas consideran festiva esta jornada, por lo que no siempre será posible hacer puente. Eso sí, sea cual sea el caso de tu comunidad, habrá que tener muy en cuenta las distintas restricciones impuestas por el Gobierno central y por sus homónimos autonómicos, entre ellas, las restricciones a la movilidad. No se podrán abandonar las comunidades en las que el Día de San José sea festivo, ya que habrá un cierre perimetral decretado por el Ministerio de Sanidad entre el 17 y el 21 de marzo. ¿En qué comunidades es festivo el Día de San José en 2021?