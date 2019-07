Sanidad pretende frenar el uso indebido de antibióticos con envases más pequeños

Sanidad hace hincapié también en la. Esta medida no sólo contribuye a reducir el uso de antibióticos cuando no sean necesarios, sino que fomenta la educación y el conocimiento del paciente sobre el uso adecuado de los antibióticos. Una medida que ha demostrado su eficacia y seguridad en medicina ambulatoria. El objetivo es favorecer el uso de la prescripción diferida en aquellas situaciones y pacientes donde exista evidencia favorable de esta intervención, es decir, que el paciente solo adquiera y use el fármaco si los síntomas empeoran al cabo de unos días.